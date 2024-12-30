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АНАЛІТИКА

Греція передасть Україні партію ракет Sea Sparrow

 

Греція надасть Україні кілька ракет RIM-7 Sea Sparrow. Які використовуються в системах протиповітряної оборони типу FrankenSAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ekathimerini.com.

Повідомляється, що грецький уряд погодив передачу 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow, які були на озброєнні ВМС і ВПС Греції протягом майже 40 років і "вважаються непотрібними для оперативного використання за новими військовими стандартами".

Також повідомляється, що передача зенітних ракет є частиною ширшої військової допомоги, яка включає артилерійські снаряди, зброю і боєприпаси. Окремо підкреслюється, що ці поставки не знижують обороноздатність Греції в Егейському морі.

RIM-7 Sea Sparrow: що це за ракети

Sea Sparrow - це зенітні ракети ближньої дії американського виробництва. Україна має у своєму розпорядженні необхідні для них пускові установки. Йдеться про так звані системи FrankenSAM. Відомо, що Україна змогла адаптувати свої ЗРК "Бук-М1" для запуску ракет RIM-7 по повітряних цілях.

Нагадаємо, раніше в жовтні Україна і Греція підписали угоду про безпеку, згідно з якою Афіни, зокрема, допоможуть із підготовкою пілотів на F-16.

До цього Греція передавала нашій країні боєприпаси, бойові машини піхоти та іншу військову допомогу.

Сама Україна більше зацікавлена в грецьких системах ППО С-300. Однак грецька сторона неодноразово відмовляла, посилаючись на те, що в неї немає надійних варіантів заміни.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Греція
 

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