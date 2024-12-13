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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін зробив заяву про війну в Україні на зустрічі з Медведєвим

 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із заступником голови Ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим. Сторони, зокрема, обговорили війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Китайський лідер нагадав, що його країна неодноразово наголошувала на необхідності дотримуватися "трьох принципів деескалації" у зв'язку з "українською кризою":

зона бойових дій не повинна розширюватися;
не допускати ескалації збройного конфлікту;
не допускати провокацій, які призведуть до посилення вогню.

За словами Сі Цзіньпіна, необхідно добиватися якнайшвидшої деескалації ситуації.

Він також запевнив, що Китай і далі буде дотримуватися такої позиції і співпрацювати з міжнародним співтовариством з метою створення сприятливих умов для "політичного врегулювання кризи".

Візит Медведєва до Китаю

Нагадаємо, Китай продовжує співпрацювати з Росією, незважаючи на повномасштабну війну проти України.

Зокрема, днями до Китаю приїхав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який відомий своїми скандальними заявами про війну в Україні, а також погрозами країнам Заходу.

За інформацією росЗМІ, він уже нібито передав китайському лідеру "особисте послання" від російського диктатора Володимира Путіна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай, Росія
 

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