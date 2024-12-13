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Сі Цзіньпін зробив заяву про війну в Україні на зустрічі з Медведєвим
23:13 12.12.2024 |
Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із заступником голови Ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим. Сторони, зокрема, обговорили війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.
Китайський лідер нагадав, що його країна неодноразово наголошувала на необхідності дотримуватися "трьох принципів деескалації" у зв'язку з "українською кризою":
зона бойових дій не повинна розширюватися;
не допускати ескалації збройного конфлікту;
не допускати провокацій, які призведуть до посилення вогню.
За словами Сі Цзіньпіна, необхідно добиватися якнайшвидшої деескалації ситуації.
Він також запевнив, що Китай і далі буде дотримуватися такої позиції і співпрацювати з міжнародним співтовариством з метою створення сприятливих умов для "політичного врегулювання кризи".
Візит Медведєва до Китаю
Нагадаємо, Китай продовжує співпрацювати з Росією, незважаючи на повномасштабну війну проти України.
Зокрема, днями до Китаю приїхав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який відомий своїми скандальними заявами про війну в Україні, а також погрозами країнам Заходу.
За інформацією росЗМІ, він уже нібито передав китайському лідеру "особисте послання" від російського диктатора Володимира Путіна.
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