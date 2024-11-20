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Урочисті заходи до 35-річчя Оксамитової революції у Чехословаччині відбулись у Києві
22:23 20.11.2024 |
Урочистості з нагоди 35-ої річниці Оксамитової революції у Чехословаччині, які організувало посольство Словацької Республіки, пройшли 19 листопада у столиці України.
Захід відбувся у Fairmont Grand Hotel Kyiv за участі дипломатів, представників української влади та громадськості.
Посол Словацької Республіки в Україні Павел Віздал, звертаючись до гостей заходу, відзначив значення Оксамитової революції для сучасної історії Словаччини та Чехії. У своєму виступі він також порушив тему війни в Україні, нагадавши про 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення.
Посол наголосив на необхідності мирного врегулювання конфлікту з урахуванням територіальної цілісності України.
Оксамитова революція, яка відбулася у Чехословаччині в листопаді 1989 року, стала символом мирного переходу від тоталітарного режиму до демократії. Масові протести проти комуністичної влади розпочалися 17 листопада 1989 року і до кінця року призвели до падіння уряду. Революція отримала назву "оксамитової" через відсутність насильства, що стало унікальним явищем для революційного процесу в країнах Східної Європи.
Дипломатичні відносини між Україною та Словацькою Республікою було встановлено 1 січня 1993 року після розпаду Чехословаччини та проголошення незалежності Словаччини. Відтоді країни активно співпрацюють у політичній, економічній та культурній сферах.
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