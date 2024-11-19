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АНАЛІТИКА

Хорватія поставить Україні танки М-84 та БМП М-80 на 150 млн євро

Хорватія поставить Україні танки М-84 та БМП М-80 на 150 млн євро

 

Хорватія передасть Україні танки М-84, бойові машини піхоти М-80, а також запасні частини та боєприпаси загальною вартістю 144,8 млн євро.

Цю ініціативу, оголошену міністром оборони Іваном Анушичем, реалізують у рамках угоди про обмін, спрямованої на модернізацію хорватських збройних сил.

У межах угоди Хорватія придбає у Німеччини танки Leopard 2A8 за зниженою ціною, що є частиною ширших зусиль із переоснащення військової техніки країни.

«Це важливий крок у нашій оборонній стратегії», - заявив Анушич на засіданні уряду.

Міністерство оборони Хорватії повідомило, що фінансування закупівлі танків Leopard 2A8 буде закладено в державний бюджет. Хоча точні фінансові деталі не розкриваються, минулого місяця Анушич оголосив про плани придбати до 50 одиниць Leopard 2A8 за умовами цієї угоди.

Хорватія поставить Україні танки М-84 та БМП М-80 на 150 млн євро

 

Танки М-84 та бойові машини піхоти М-80, які Хорватія передасть Україні, були розроблені ще за часів Югославії. Вони досі перебувають на озброєнні в таких країнах, як Боснія і Герцеговина, Сербія та Кувейт. М-84 є модернізацією радянського танка Т-72, ​​а М-80 - БМП, випускався у 1980-х роках.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Хорватія
 

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