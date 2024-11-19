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АНАЛІТИКА

МЗС Італії про удари по території РФ: Позиція щодо використання зброї Україною не змінилася

 

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що позиція країни щодо використання зброї, що постачається Україні, залишається незмінною - озброєння може бути використано тільки на українській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Після повідомлень про те, що Вашингтон надав дозвіл Україні на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії, Таяні в кулуарах Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявив, що позиція Італії залишається незмінною.

"Наша позиція щодо використання зброї Україною не змінилася: вона може бути використана тільки на українській території", - заявив він.

Крім того, він висловив підтримку ідеї мирної конференції за участю Росії, Китаю, Індії та Бразилії. Очільник МЗС країни наголосив на важливості ролі Пекіна у врегулюванні конфлікту.

"Я сподіваюся, що Пекін може зіграти позитивну роль у тому, щоб змусити Москву зрозуміти, що ця безглузда війна повинна припинитися", - наголосив він.

Італійський міністр також засудив залучення північнокорейських солдатів у російсько-українську війну, назвавши це негативним сигналом.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю - ракети ATACMS - по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

Водночас The New York Times написало, що у Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни.
Ключові теги: Італі
 

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