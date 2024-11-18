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Зеленський подякував Японії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України
08:44 18.11.2024 |
У суботу, 16 листопада, глава українського держави зустрівся із новим главою МЗС Японії Такеші Іваєю. Зеленський наголосив, що це важливо, що перший візит японського дипломата в іншу країну одразу після призначення нового уряду був саме до нас.
"Дякую за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії, зокрема за передання нового пакету документів допомоги нашому енергосектору", - написав Зеленський.
Також він повідомив та подякував Японії за те, що вона виділила 3 млдр у межах рішення G7 щодо кредиту на 50 млрд доларів.
Крім того, глава МЗС Японії Такеші Івая зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Після зустрічі глава українського уряду повідомив, що Україна та Японія посилюють взаємодію у сфері безпеки інформації. Сторони підписали відповідну угоду.
Також Денис Шмигаль обговорив із Такеші Іваєю перспективи українсько-японського співробітництва. Він додав, що Японія є лідером серед лідерів у підтримці України. Зокрема, загальний обсяг допомоги вже досяг 12,1 млрд доларів.
"Особливо важливою для нас є підтримка енергетичного сектору. Дякуємо за передане енергетичне обладнання і розраховуємо на подальшу допомогу. Іншим ключовим напрямком співпраці є гуманітарне розмінування. Подякував за розмінувальне обладнання та машини, а також профінансоване навчання спеціалістів ДСНС. Обговорили також посилення санкцій проти агресора", - розповів глава Кабміну.
Крім того, Такеші Івая запевнив, що Японія буде робити все для відновлення України через підтримку державного та приватного сектору.
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