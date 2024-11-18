Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський подякував Японії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

 

У суботу, 16 листопада, глава українського держави зустрівся із новим главою МЗС Японії Такеші Іваєю. Зеленський наголосив, що це важливо, що перший візит японського дипломата в іншу країну одразу після призначення нового уряду був саме до нас.

"Дякую за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії, зокрема за передання нового пакету документів допомоги нашому енергосектору", - написав Зеленський.

Також він повідомив та подякував Японії за те, що вона виділила 3 млдр у межах рішення G7 щодо кредиту на 50 млрд доларів.

Крім того, глава МЗС Японії Такеші Івая зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Після зустрічі глава українського уряду повідомив, що Україна та Японія посилюють взаємодію у сфері безпеки інформації. Сторони підписали відповідну угоду.

Також Денис Шмигаль обговорив із Такеші Іваєю перспективи українсько-японського співробітництва. Він додав, що Японія є лідером серед лідерів у підтримці України. Зокрема, загальний обсяг допомоги вже досяг 12,1 млрд доларів.

"Особливо важливою для нас є підтримка енергетичного сектору. Дякуємо за передане енергетичне обладнання і розраховуємо на подальшу допомогу. Іншим ключовим напрямком співпраці є гуманітарне розмінування. Подякував за розмінувальне обладнання та машини, а також профінансоване навчання спеціалістів ДСНС. Обговорили також посилення санкцій проти агресора", - розповів глава Кабміну.

Крім того, Такеші Івая запевнив, що Японія буде робити все для відновлення України через підтримку державного та приватного сектору.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2796
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,6532
  0,1855
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0152  0,04 0,09 41,6648  0,06 0,15
EUR 43,4087  0,03 0,06 44,2065  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на 15.11.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2625  0,01 0,02 41,3000  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес