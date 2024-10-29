Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ

Уряд Японії надасть Україні кредит 471,9 млрд єн ($3,08 млрд за поточним курсом) у рамках ініціативи G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України" (ERA), повідомляє Kyodo news у понеділок.

Зазначено, що на 28 жовтня країни G7 досягли остаточної угоди щодо початку надання допомоги Україні на суму близько $50 млрд і розподілу цих коштів, зокрема ЄС надасть кредит EUR18,115 млрд.

Уточнюється, що кожна країна G7 укладе індивідуальну кредитну угоду з Україною, розподіляючи кредити частинами в період з 1 грудня 2024 року до кінця 2027 року. Їх буде погашено за рахунок доходів, одержаних від заморожених активів Росії, і Україна фактично не виплачуватиме їх.

Як повідомлялося, G7 у Вашингтоні 25 жовтня заявила про досягнення консенсусу щодо колективного надання Україні кредитів на суму $50 млрд. Раніше в тій справі США зазначили, що нададуть у рамках ERA $20 млрд. Потім ЄС підтвердив плани надати Україні близько EUR18 млрд протягом 2025 року у вигляді нової макрофінансової допомоги, умови якої прив'язані до Ukraine Facility.

Велика Британія 22 жовтня також повідомила, що надає Україні військовий кредит на GBP2,26 млрд (майже $3 млрд за поточним курсом) для закупівлі необхідного військового обладнання в рамках ERA.

Канада ще в червні, одразу після рішення G7 про ініціативу ERA, анонсувала виділення в її рамках CAD5 млрд ($3,6 млрд за поточним курсом).

Єврокомісія нагадала, що консенсусу серед членів G7 сприяло створення ЄС спеціального Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM), до якого надходитимуть надзвичайні доходи від заморожених російських суверенних активів та інші добровільні внески, зроблені державами-членами або третіми країнами. Потім ці ресурси будуть спрямовані для погашення основної суми боргу й відсотків за відповідними двосторонніми кредитними угодами України з кредиторами.

МВФ в оновленій за підсумками п'ятого перегляду програмі розширеного фінансування EFF зазначив, що за умови завершення війни наприкінці 2025 року Україні із зазначених $50 млрд для підтримки бюджету знадобиться $33,1 млрд: наступного року - $19,1 млрд, 2026 року - $9,2 млрд і 2027 року - $4,9 млрд.

У негативному сценарії продовження війни до середини 2026 року бюджету України для покриття дефіциту потрібні будуть усі $50 млрд.