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АНАЛІТИКА

МЗС: Київ заперечує повідомлення про інформування про розмову Трампа і Путіна

 

Міністерство закордонних справ України заперечує повідомлення про інформування про телефонну розмову обраного президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна, заявив агентству Reuters речник МЗС Георгій Тихий.

«Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. Згодом Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка», - цитує позицію Тихого агентство.

Газета The Washington Post із посиланням на людей, знайомих із ситуацією, повідомила, що Трамп і Путін говорили телефоном у четвер і обговорювали війну в Україні. У ній ідеться про те, що Київ був проінформований про дзвінок і не заперечував проти розмови, що відбулася.

Як повідомлялося, Дональд Трамп у телефонній розмові сказав Володимиру Путіну «не загострювати ситуацію в Україні», передає The Washington Post.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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