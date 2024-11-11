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АНАЛІТИКА

WP: Трамп у розмові з Путіним закликав його не йти на ескалацію в Україні

 

Обраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з кремлівським правителем Владіміром Путіним, під час якої, зокрема, йшлося про розв'язану РФ війну проти України.

Про це The Washington Post розповіли декілька джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, розмова відбулась у четвер, 7 листопада, після того, як стало зрозуміло, що Трамп перемагає на виборах президента США.

Одне із джерел видання зазначило, що в ході розмови Трамп порадив російському правителю не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

Вони також обговорили мету встановлення миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у наступних розмовах, щоб обговорити "швидке вирішення війни в Україні", додав один зі співрозмовників WP.

Двоє джерел також сказали, що непублічно Трамп дав зрозуміти, що підтримав би угоду, за якої Росія зберегла б за собою частину захопленої території України, і під час розмови з Путіним він коротко торкнувся цього питання.

Також джерела зауважили, що Україна нібито була поінформована про розмову Трампа з Путіним і не заперечували проти того, щоб вона відбулась.

Напередодні речник Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що в РФ побачили "позитивні" сигнали з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США, коли йдеться про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Крім того, минулого тижня російське видання "Верстка" повідомило, що Путін неформально привітав Трампа з перемогою на президентських виборах нібито "через знайомих".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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