Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Петр Павел дозволив 60 чехам воювати за Україну
09:38 04.11.2024 |
Президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 60 громадянам своєї країни долучитися до української армії для захисту України від агресії Росії, повідомило у суботу, 2 листопада, Чеське радіо.
За словами прессекретаря президента Філіпа Платоша, загалом на адресу Павела надійшло 181 таке прохання. Скільки з них він відхилив і з яких причин - невідомо. Речник також не уточнив період, за який були видані зазначені дозволи. Ймовірно, йдеться про весь час перебування Павела на посаді (з березня 2023 року).
У серпні 2023 року чеське видання iRozhlas писало, що від початку каденції він надав 14 таких дозволів. Його попередник Мілош Земан дозволив 132 чехам стати на захист України.
Чеське законодавство забороняє громадянам країни служити в іноземних збройних силах. Втім, вони можуть звернутися по відповідний дозвіл до президента країни.
Водночас, за даними Чеського радіо, на боці України також воюють чехи, які дозволу не отримали, тож назвати точну кількість громадян Чехії, які допомагають захищатися від агресії РФ, неможливо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
|Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канада відправила Україні першу замовлену NASAMS
|Бербок роз'яснила позицію Німеччини щодо вступу України до НАТО
|Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Німеччина надає Україні 200 млн євро екстреної зимової допомоги
|Зловживання із бронюванням становлять не більше 10% від усіх підприємств, – Мінекономіки
|Єрмак: Незапрошення до НАТО через нібито рівень корупції в Україні є пошуком причин для того, щоб це не робити
Бізнес
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
|Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року
|Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду