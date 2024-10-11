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АНАЛІТИКА

Італія прийме наступну конференцію з відновлення України

 

Конференція з питань відновлення України 2025 року відбудеться в Італії. Про це прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні повідомила в четвер, 10 жовтня, після зустрічі в Римі з президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, проведення заходу заплановано на 10-11 липня.

"Україна не самотня, і ми будемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно", - цитує Мелоні агентство AFP. За її словами, підтримка Італії має дати Києву "кращу можливість почати переговори про мир", який, за її словами, "не може бути капітуляцією".

Зеленський своєю чергою повідомив, що представив на зустрічі з Мелоні "план перемоги" у війні Росії проти України. "Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану. Головне - це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії," - написав президент України у Telegram.

За словами Зеленського, він подякував Мелоні за вже надану війському допомогу, зокрема за засоби ППО, а також обговорив з нею підготовку нового безпекового пакету від Італії для України.

Він також висловив вдячність Італії за підготовку конференції з відновлення України. "Для нас важливо, щоб італійський бізнес був значимо представлений у проєктах відбудови в Україні", - зазначив Зеленський.

Раніше аналогічні конференції з відновлення України відбулися в Лондоні (21-22 червня 2023 року) і Берліні (11-12 червня 2024 року). 15-16 червня 2024 року в курортному швейцарському місті Бюрґеншток відбулася також мирна конференція щодо України.

Європейське турне Володимира Зеленського

Перед поїздкою до Риму Володимир Зеленський побував у Лондоні, де зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, і в Парижі, де він провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Окрім обговорення "плану перемоги" з партнерами, Зеленський, зокрема, спростував інформацію про те, що його турне європейськими столицями пов'язане з наміром обговорити можливі умови перемир'я з Росією. "У деяких ЗМІ я побачив, що я нібито приїхав, щоб говорити про перемир'я. Це неправдива інформація", - заявив український президент після зустрічі з Макроном. На думку Зеленського, за поширенням такого роду чуток стоїть Росія. Водночас він повторив заклик до союзників продовжувати надавати допомогу Україні: "Нам потрібна допомога ще до зими".

Очікується, що вранці 11 жовтня Зеленський отримає у Ватикані аудієнцію у Папи Римського Франциска. У другій половині дня у нього заплановано зустріч у Берліні з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) і президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Італія
 

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