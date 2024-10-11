Мелоні: важливо залучати більше гравців для переконання Москви до переговорів

Важливо залучати більшу кількість міжнародних партнерів для переконання Москви сісти за стіл переговорів, переконана прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

"Із президентом Зеленським ми також погодилися з важливістю залучення якомога більшої кількості міжнародних гравців, які можуть переконати Москву сісти за стіл переговорів і вести переговори в надійний спосіб", - сказала Мелоні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у ніч на п'ятницю в Римі.

Вона зазначила також, що перспективи євроатлантичної інтеграції залишаються фундаментальною частиною обговорення й Італія готова продовжити його з Україною та іншими партнерами.

Також Мелоні зазначила, що мета підтримки Італії полягає в тому, щоб створити для України найкращі умови для переговорів про мир.

"Мир, про який я говорила кілька разів, не може означати капітуляцію, як багато хто занадто багато боягузливо пропонував. І це, звичайно, означає надання військової підтримки, а також підтримку в енергетичному секторі, який є одним із пріоритетів", - сказала вона.

Крім того, прем'єр Італії додала, що "ми також разом думаємо про те, як підтримати українську оборонну промисловість, як зміцнити європейську оборонну промисловість, щоб зробити ці зусилля дедалі стійкішими та стійкішими, дедалі більш і більш орієнтованими на майбутнє".

"Тому ми дуже уважно вислухали його (Зеленського - ІФ-У) найнагальніші потреби і потреби, про які він нам говорив. І при цьому ми повинні продовжувати реагувати і займати тверду позицію в плані реагування на будь-яку пряму або непряму підтримку російських військових зусиль", - резюмувала Мелоні.