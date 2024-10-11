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Зеленський ознайомив Мелоні зі своїм «планом перемоги»
09:22 11.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні ознайомив її зі своїм "планом перемоги".
Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
За словами президента, вони з Мелоні обговорили всі аспекти його плану.
"Головне - це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", - зазначив Зеленський.
На зустрічі також йшлося про новий безпековий пакет для України.
Він подякував італійській стороні за підготовку конференції з відновлення України, а також за безпекову допомогу, зокрема, системи ППО.
У четвер, 10 жовтня, Зеленський провів зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном. Він запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".
Президент зокрема розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.
Також окрему увагу лідери країн приділили увага питанню спільного виробництва зброї.
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