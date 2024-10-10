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Зеленський анонсував 12-й пакет безпекової допомоги від Хорватії
23:42 09.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський розповів, що Хорватія вже готує наступний пакет військової допомоги для України і він обговорював його деталі з прем'єр-міністром Хорватії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав на спільному з Андреєм Пленковичем брифінгу після саміту "Україна - Південно-Східна Європа" і двосторонніх перемовин.
Зеленський нагадав, що за увесь час Хорватія передала Україні вже 11 пакетів військової допомоги.
"Ми обговорили наповнення наступного пакету, він вже готується. Зброя яка буде у наступному пакеті, додасть захисту не лише нашій країні, але й стабільності у регіоні", - заявив президент.
Також він розповів, що лідери обговорили розвиток спільного оборонного виробництва - про що йдеться зокрема у підписаній угоді України та Хорватії - і Зеленський запросив Хорватію інвестувати у виробництво безпілотників військового призначення.
В Офісі президента пояснили, чому угода з Хорватією поки не вважається однією з безпекових угод, які Україна уклала з понад 20 країнами-партнерами у продовження декларації G7.
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