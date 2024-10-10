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АНАЛІТИКА

Зеленський анонсував 12-й пакет безпекової допомоги від Хорватії

 

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Хорватія вже готує наступний пакет військової допомоги для України і він обговорював його деталі з прем'єр-міністром Хорватії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав на спільному з Андреєм Пленковичем брифінгу після саміту "Україна - Південно-Східна Європа" і двосторонніх перемовин.

Зеленський нагадав, що за увесь час Хорватія передала Україні вже 11 пакетів військової допомоги.

"Ми обговорили наповнення наступного пакету, він вже готується. Зброя яка буде у наступному пакеті, додасть захисту не лише нашій країні, але й стабільності у регіоні", - заявив президент.

Також він розповів, що лідери обговорили розвиток спільного оборонного виробництва - про що йдеться зокрема у підписаній угоді України та Хорватії - і Зеленський запросив Хорватію інвестувати у виробництво безпілотників військового призначення.

В Офісі президента пояснили, чому угода з Хорватією поки не вважається однією з безпекових угод, які Україна уклала з понад 20 країнами-партнерами у продовження декларації G7.

Ключові теги: Хорватія
 

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