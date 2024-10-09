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Зеленський підписав з прем'єром Хорватії угоду про довгострокову підтримку і співпрацю
15:53 09.10.2024 |
Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем Угоди про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у соцмережі X (Twitter) за результатами зустрічі з Пленковичем.
За його словами, темами розмови стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація українських дітей і поранених воїнів, відбудова України, європейська інтеграція.
"Також сьогодні підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК. Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування", - розповів Зеленський.
"Дякую Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави і людей, за те, що ви разом з Україною від початку російської агресії у 2014 році", - додав він.
У середу Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна - Південно-Східна Європа" та двосторонніх зустрічей.
Саміт у Дубровнику стане третім у такому форматі - перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, другий - у Тирані в лютому 2024 року.
Мета зустрічі в Дубровнику, як повідомлялося раніше, - продемонструвати солідарність і підтримку країн Південно-Східної Європи Україні, яка вже два з половиною роки протистоїть російській агресії.
Очікується, що учасники саміту ухвалять спільну декларацію, текст якої ще обговорюється, але вона відповідатиме деклараціям двох попередніх самітів.
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