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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав з прем'єром Хорватії угоду про довгострокову підтримку і співпрацю

 

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем Угоди про довгострокову підтримку та співробітництво між двома державами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у соцмережі X (Twitter) за результатами зустрічі з Пленковичем.

За його словами, темами розмови стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація українських дітей і поранених воїнів, відбудова України, європейська інтеграція.

"Також сьогодні підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК. Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування", - розповів Зеленський.

"Дякую Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави і людей, за те, що ви разом з Україною від початку російської агресії у 2014 році", - додав він.

У середу Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна - Південно-Східна Європа" та двосторонніх зустрічей.

Саміт у Дубровнику стане третім у такому форматі - перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, другий - у Тирані в лютому 2024 року.

Мета зустрічі в Дубровнику, як повідомлялося раніше, - продемонструвати солідарність і підтримку країн Південно-Східної Європи Україні, яка вже два з половиною роки протистоїть російській агресії.

Очікується, що учасники саміту ухвалять спільну декларацію, текст якої ще обговорюється, але вона відповідатиме деклараціям двох попередніх самітів.
Ключові теги: Хорватія
 

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