Раді пропонують відкликати з профільних комітетів Одарченка та Дмитрука

Верховній Раді пропонують відкликати народних депутатів Андрія Одарченка (фракція "Слуга народу") й Артема Дмитрука (депутатська група "Відновлення України") з посад членів парламентських комітетів.

Відповідний проєкт постанови №12099 зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Автори проєкту постанови - голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голови профільних комітетів Анастасія Радіна і Сергій Іонушас пропонують виключити Одарченка з антикорупційного комітету, а Дмитрука - з комітету з питань правоохоронної діяльності.

Як повідомлялося, 19 вересня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України оголосив у державний і міжнародний розшук Одарченка, якого обвинувачують у наданні неправомірної вигоди ексголові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. За оперативними даними, нардеп виїхав за кордон. Верховна Рада не давала жодних дозволів Одарченку на перетин державного кордону.

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07.10.2024 «Слуга народу» втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів

Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук, який втік з України, дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР. Про це повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.



Дмитрука, який незаконно залишив територію України, підозрюють у нападах на військовослужбовця і правоохоронця. Нардепа викликали до Державного бюро розслідувань для проведення слідчих і процесуальних дій на 29 і 30 серпня, але він не з'явився. Офіс генерального прокурора звернувся до низки країн із запитом про затримання, тимчасовий арешт і подальшу видачу Дмитрука, після чого Дмитрука за кордоном затримали правоохоронці. Печерський районний суд Києва заочно обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.