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Раді пропонують відкликати з профільних комітетів Одарченка та Дмитрука
09:48 08.10.2024 |
Верховній Раді пропонують відкликати народних депутатів Андрія Одарченка (фракція "Слуга народу") й Артема Дмитрука (депутатська група "Відновлення України") з посад членів парламентських комітетів.
Відповідний проєкт постанови №12099 зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.
Автори проєкту постанови - голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голови профільних комітетів Анастасія Радіна і Сергій Іонушас пропонують виключити Одарченка з антикорупційного комітету, а Дмитрука - з комітету з питань правоохоронної діяльності.
Як повідомлялося, 19 вересня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України оголосив у державний і міжнародний розшук Одарченка, якого обвинувачують у наданні неправомірної вигоди ексголові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. За оперативними даними, нардеп виїхав за кордон. Верховна Рада не давала жодних дозволів Одарченку на перетин державного кордону.
Стаття на тему:
07.10.2024 «Слуга народу» втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів
Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук, який втік з України, дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР. Про це повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.
Дмитрука, який незаконно залишив територію України, підозрюють у нападах на військовослужбовця і правоохоронця. Нардепа викликали до Державного бюро розслідувань для проведення слідчих і процесуальних дій на 29 і 30 серпня, але він не з'явився. Офіс генерального прокурора звернувся до низки країн із запитом про затримання, тимчасовий арешт і подальшу видачу Дмитрука, після чого Дмитрука за кордоном затримали правоохоронці. Печерський районний суд Києва заочно обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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