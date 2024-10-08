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«Слуга народу» втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів
15:47 07.10.2024 |
Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук, який втік з України, дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР.
Про це повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.
"Дмитрук сьогодні голосував на комітеті онлайн. 3,14зда глазам!!! Були правохоронці - Нацпол був онлайн. Ну не ЙТМ. Живіть з цим", - зазначила вона.
За словами Федорів, наразі направлено запит для з'ясування ситуації.
Втеча Артема Дмитрука
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.
Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.
Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.
29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.
Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.
Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.
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