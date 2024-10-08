Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Слуга народу» втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР, - Федорів

15:47 07.10.2024 |

Політика

 

Нардеп "Слуги народу" (нині позафракційний) Артем Дмитрук, який втік з України, дистанційно голосував на засіданні Комітету ВР.

Про це повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

"Дмитрук сьогодні голосував на комітеті онлайн. 3,14зда глазам!!! Були правохоронці - Нацпол був онлайн. Ну не ЙТМ. Живіть з цим", - зазначила вона.

За словами Федорів, наразі направлено запит для з'ясування ситуації.

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандата за результатами розслідування.

29 серпня 2024 року Дмитрука було оголошено у міжнародний розшук.

Суд заочно обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними ЗМІ, втекти з України Артему Дмитруку допоміг помічник нардепа ОПЗЖ Суто Мамояна - Володимир Крохмаль.

Офіс Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції "слуги народу" втікача Дмитрука.
За матеріалами: Цензор.НЕТ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1961
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 45,2210
  0,2112
 0,46

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9026  0,01 0,04 41,5011  0,01 0,03
EUR 45,0685  0,22 0,49 45,8215  0,17 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,00 0,00 41,2150  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес