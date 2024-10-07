Прем'єр Словаччини сказав Шмигалю про холодне ставлення до вступу України у НАТО, але не в ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повторив заяву щодо свого негативного ставлення до членства України в НАТО, однак при цьому пообіцяв не блокувати шлях до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова, сказані на міжурядовій зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем, наводить "Суспільне".

Фіцо сказав, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС, однак до членства в НАТО ставиться "холодно".

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", - зазначив словацький прем'єр.

Він додав, що Словаччина активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні.

"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими... Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ніяких перешкод класти на вашому шляху", - додав Фіцо.

Денис Шмигаль та Роберт Фіцо у понеділок проводять другі міжурядові консультації неподалік від Ужгорода.

Перед візитом в Україну Фіцо заявляв що він як очільник словацького уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.