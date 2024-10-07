Фінансові новини
- |
- 07.10.24
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Словаччини сказав Шмигалю про холодне ставлення до вступу України у НАТО, але не в ЄС
14:17 07.10.2024 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повторив заяву щодо свого негативного ставлення до членства України в НАТО, однак при цьому пообіцяв не блокувати шлях до ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова, сказані на міжурядовій зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем, наводить "Суспільне".
Фіцо сказав, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС, однак до членства в НАТО ставиться "холодно".
"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", - зазначив словацький прем'єр.
Він додав, що Словаччина активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні.
"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими... Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ніяких перешкод класти на вашому шляху", - додав Фіцо.
Денис Шмигаль та Роберт Фіцо у понеділок проводять другі міжурядові консультації неподалік від Ужгорода.
Перед візитом в Україну Фіцо заявляв що він як очільник словацького уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди обіцяють виділити €400 млн на план зі створення безпілотників для України
|Підконтрольна ГУР компанія заборгувала державі понад 800 млн грн – розслідування
|Викривач корупції вперше в історії України отримав винагороду від держави. Він викрив схему в Міноборони
|Фінкомітет підтримав законопроєкт про підвищення податків до 2-го читання
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Верховній Раді обмежать використання Telegram
|Прем'єр Словаччини сказав Шмигалю про холодне ставлення до вступу України у НАТО, але не в ЄС
|Прем'єри України і Словаччини зустрічаються під Ужгородом після заяв Фіцо щодо НАТО
|Фіцо каже, що ніколи не погодиться на членство України в НАТО
|Поліція провела обшуки у найбільшого підрядника «Великого будівництва»
|В Україні цьогоріч допустили 600 зразків власних озброєнь
Бізнес
|Peugeot підготувала електричний фастбек E-408
|У Швеції подали черговий позов проти компанії Tesla через умови роботи
|OpenAI залучила $6,6 млрд фінансування при оцінці в $157 млрд
|Не тільки для ПК: Epic Games Store почне роздавати безплатні ігри для смартфонів
|У США введено в експлуатацію самовідновлювальний бетон, який затягує тріщини за допомогою бактерій
|Російський додаток Rutube видалили з Google Play
|Електричний кросовер Skoda Elroq: новий фірмовий дизайн, запас ходу до 560 км та ціна від €33 000