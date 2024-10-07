Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр Словаччини сказав Шмигалю про холодне ставлення до вступу України у НАТО, але не в ЄС

Прем&apos;єр Словаччини сказав Шмигалю про холодне ставлення до вступу України у НАТО, але не в ЄС

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повторив заяву щодо свого негативного ставлення до членства України в НАТО, однак при цьому пообіцяв не блокувати шлях до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова, сказані на міжурядовій зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем, наводить "Суспільне".

Фіцо сказав, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС, однак до членства в НАТО ставиться "холодно".

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", - зазначив словацький прем'єр.

Він додав, що Словаччина активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні.

"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими... Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ніяких перешкод класти на вашому шляху", - додав Фіцо.

Денис Шмигаль та Роберт Фіцо у понеділок проводять другі міжурядові консультації неподалік від Ужгорода.

Перед візитом в Україну Фіцо заявляв що він як очільник словацького уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1859
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 45,4322
  0,0914
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9026  0,01 0,04 41,5011  0,01 0,03
EUR 45,0685  0,22 0,49 45,8215  0,17 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,00 0,00 41,2150  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес