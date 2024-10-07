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АНАЛІТИКА

Фіцо каже, що ніколи не погодиться на членство України в НАТО

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він як очільник уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фіцо сказав в інтерв'ю STVR, яке наводить Pravda.sk.

Словацький прем'єр зазначив, що не має нічого проти членства України в ЄС, хоча і вважає, що це "шлях, який не буде пройдений протягом кількох років".

Однак, за словами Фіцо, він категорично заперечує проти членства України в НАТО.

"Поки я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду слідкувати, щоб депутати, над якими я маю політичний контроль як голова партії, ніколи не погодилися на членство України в НАТО", - сказав Фіцо, нагадавши, що членство країни в НАТО потребує ратифікації парламентами країн-членів Альянсу.

Він стверджує, що вступ України в НАТО став би підставою для Третьої світової війни.

Нещодавно Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв'язаної нею повномасштабної війни в Україні.

А на початку вересня під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.
 

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