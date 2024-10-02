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АНАЛІТИКА

Кабмін звільнив двох замів Умєрова

23:29 01.10.2024 |

Політика

 

Кабінет міністрів України підтримав звільнення двох заступників голови Міністерства оборони Рустема Умєрова. Останній, сьогодні, 1 жовтня, подавав до уряду відповідне подання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Згідно з рішенням Кабміну, було звільнено:

* Станіслава Гайдера Мечеславовича з посади заступника Міністра оборони України;

* Людмилу Дараган Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства оборони України;

* Георгія Дубинського Петровича з посади заступника Міністра цифрової трансформації України.

Нікіта Нікітенко Сергійович був призначеним тимчасово виконуючим обов'язки державного секретаря Міноборони.

Зокрема уряд підтримав призначення:

* Едема Адаманова Бекіровича заступником Міністра охорони здоров'я України;

* Олександра Семенця Степановича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

* Сергія Білецького Володимировича державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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