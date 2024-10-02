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Кабмін звільнив двох замів Умєрова
23:29 01.10.2024 |
Кабінет міністрів України підтримав звільнення двох заступників голови Міністерства оборони Рустема Умєрова. Останній, сьогодні, 1 жовтня, подавав до уряду відповідне подання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Згідно з рішенням Кабміну, було звільнено:
* Станіслава Гайдера Мечеславовича з посади заступника Міністра оборони України;
* Людмилу Дараган Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства оборони України;
* Георгія Дубинського Петровича з посади заступника Міністра цифрової трансформації України.
Нікіта Нікітенко Сергійович був призначеним тимчасово виконуючим обов'язки державного секретаря Міноборони.
Зокрема уряд підтримав призначення:
* Едема Адаманова Бекіровича заступником Міністра охорони здоров'я України;
* Олександра Семенця Степановича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
* Сергія Білецького Володимировича державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.
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