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Умєров звільнив чотирьох заступників, реформує систему оборонних закупівель
09:10 01.10.2024 |
Система Міністерства оборони України під час воєнного стану є закритим периметром. Для збереження контролю над всіма процесами всередині - у відомстві проводяться й кадрові зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомство.
Кадрові зміни
Як відзначив Умєров, він підписав подання до Кабінету міністрів України щодо звільнення:
* Станіслава Гайдера (заступник міністра оборони) - переходить на посаду керівника Офісу міністра;
* Олександра Сергія (заступник міністра оборони);
* Юрія Джигира (заступник міністра оборони);
* Людмили Дараган (державний секретар Міністерства оборони України).
Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо", - додав він.
Реформування системи оборонних закупівель
Також за словами голови відомства, "Спецтехноекспорт" переходить від Головного управління розвідки (ГУР) до Міністерства оборони. Було поставлено завдання щодо остаточного очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами.
Зокрема продовжуватиметься реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ) з метою наближення процесів до стандартів НАТО.
"Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", - відзначив Умєров.
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