Умєров звільнив чотирьох заступників, реформує систему оборонних закупівель

Система Міністерства оборони України під час воєнного стану є закритим периметром. Для збереження контролю над всіма процесами всередині - у відомстві проводяться й кадрові зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомство.

Кадрові зміни

Як відзначив Умєров, він підписав подання до Кабінету міністрів України щодо звільнення:

* Станіслава Гайдера (заступник міністра оборони) - переходить на посаду керівника Офісу міністра;

* Олександра Сергія (заступник міністра оборони);

* Юрія Джигира (заступник міністра оборони);

* Людмили Дараган (державний секретар Міністерства оборони України).

Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо", - додав він.

Реформування системи оборонних закупівель

Також за словами голови відомства, "Спецтехноекспорт" переходить від Головного управління розвідки (ГУР) до Міністерства оборони. Було поставлено завдання щодо остаточного очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами.

Зокрема продовжуватиметься реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ) з метою наближення процесів до стандартів НАТО.

"Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", - відзначив Умєров.