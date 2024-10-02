Українська Агенція оборонних закупівель підписала меморандум з Агенцією оборонної промисловості Міноборони Італії

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України та Агенція оборонної промисловості Міністерства оборони Італії (AID) підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво в оборонних закупівлях.

Як повідомляє пресслужба українського оборонного відомства у вівторок, Меморандум покликаний підвищити рівень двостороннього матеріально-технічного співробітництва в оборонній сфері України та Італії, посилити розвиток національного оборонно-промислового комплексу, зокрема у сферах співробітництва та сприяння в укладенні й виконанні довгострокових контрактів із закупівель озброєння.

"Посилення взаємодії з міжнародними партнерами у сфері оборони - один із наших пріоритетів. І я впевнена, що співпраця з італійською Агенцією оборонної промисловості зміцнить оборонний потенціал України та сприятиме укладенню нових контрактів із виробниками зброї для забезпечення операційних потреб ЗСУ", - зазначила директорка Агенції Марина Безрукова.

Італія є одним з активних постачальників допомоги в Україну, вже схвалено вісім пакетів безпекової допомоги Україні на загальну суму понад EUR2,5 млрд. Наразі триває їх реалізація.

"Меморандум, укладений між нашою агенцією та Агенцією оборонних закупівель Міністерства оборони України, - це перший крок у розвитку довготривалої та плідної співпраці на користь наших країн", - зазначила директорка Агенції оборонної промисловості Міноборони Італії Фьямметта Сальмоні.

У Міноборони України зазначили, що підписання Меморандуму є важливим продовженням взаємодії на тлі активного діалогу між Україною та Італією.

Агенція оборонних закупівель раніше вже підписала меморандуми із закупівельними агентствами Данії (DALO), Норвегії (NDMA), Швеції (FMV) та Естонії (ECDI). Угоди передбачають посилення співпраці та обмін досвідом у здійсненні оборонних закупівель.