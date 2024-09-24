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АНАЛІТИКА

Зеленський і Моді обговорили посилення двосторонньої взаємодії на міжнародних майданчиках

Зеленський і Моді обговорили посилення двосторонньої взаємодії на міжнародних майданчиках

 

У межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Уже третя двостороння зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді за цей рік. Динамічно розвиваємо наші відносини. І працюємо разом, щоб зміцнювати співпрацю в різних сферах", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Стаття на тему:

20.09.2024 Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram
У четвер 19 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.

Глава держави повідомив, що під час розмови сторони приділили основну увагу посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема ООН і G-20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру. "Предметно обговорили наявні можливості", - додав Зеленський.

Він подякував Індії за чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія
 

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