Зеленський і Моді обговорили посилення двосторонньої взаємодії на міжнародних майданчиках

У межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Уже третя двостороння зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді за цей рік. Динамічно розвиваємо наші відносини. І працюємо разом, щоб зміцнювати співпрацю в різних сферах", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

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20.09.2024 Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram

У четвер 19 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.



Глава держави повідомив, що під час розмови сторони приділили основну увагу посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема ООН і G-20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру. "Предметно обговорили наявні можливості", - додав Зеленський.

Він подякував Індії за чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.