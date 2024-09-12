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АНАЛІТИКА

Хорватія прийме саміт Південно-Східна Європа – Україна, буде Зеленський

 

Хорватія у жовтні прийме саміт країн Південно-Східної Європи та України, на ньому очікується присутність президента Володимира Зеленського.

Про це на четвертому саміті Кримської платформи у Києві в середу, 11 вересня, заявив хорватський прем'єр Андрей Пленкович, передає "Європейська правда".

Пленкович зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Хорватія "продовжує підтримувати Україну та надає допомогу в різні способи".

"У межах ширших політико-дипломатичних зусиль маю приємність повідомити вам, що Хорватія наступного місяця прийме спільно з президентом Зеленським саміт країн Південно-Східної Європи та України", - анонсував він.

Прем'єр Хорватії уточнив, що аналогічні саміти вже відбулись в Афінах та Тирані.

Нагадаємо, в попередніх самітах країн Південно-Східної Європи та України брали участь лідери Сербії, Молдови, Чорногорії, Греції, Румунії, Косова, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії та Хорватії.

Раніше під час візиту в Київ прем'єр Хорватії Андрей Пленкович оголосив новий пакет військової допомоги Києву.
Ключові теги: Хорватія
 

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