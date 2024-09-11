Хорватія оголосила про новий пакет допомоги Україні - Зеленський

Уряд Хорватії надасть Україні новий пакет оборонної допомоги, заявив президент України за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

"Пане прем'єр-міністре, я хочу вам подякувати за сьогоднішні переговори, за незмінну підтримку, спасибі за всі надані пакети оборонної допомоги від Хорватії. Сьогодні є новий пакет, і загалом ми маємо доволі сильну взаємодію в різних сферах", - повідомив президент на пресконференції в рамках Кримської платформи в Києві в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Зеленський також відзначив допомогу Хорватії в лікуванні та реабілітації українських воїнів, рідних військових, а також дітей захисників і захисниць.

"Звичайно, ми цінуємо і досвід Хорватії щодо вступу до Європейського Союзу, і готовність передати цю експертизу нам. Хочу також наголосити на вашій підтримці, пане Пленковичу, і всієї Хорватії для України на шляху до ЄС і НАТО", - додав Зеленський.

Водночас глава держави наголосив на важливості того, щоб у Європі не було дефіциту безпеки, і на тому, які подальші спільні кроки обидві сторони можуть зробити для захисту України та всієї Європи.

Зеленський повідомив, що спільно з Пленковичем вони обговорили і спільне виробництво, зокрема, машин для розмінування. "Для нас важливе ваше лідерство в цьому напрямі в розмінуванні. Ми пам'ятаємо, що перша міжнародна конференція з питань гуманітарного розмінування відбулася минулого року саме в Хорватії", - підсумував він.