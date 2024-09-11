Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Хорватія оголосила про новий пакет допомоги Україні - Зеленський

 

Уряд Хорватії надасть Україні новий пакет оборонної допомоги, заявив президент України за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

"Пане прем'єр-міністре, я хочу вам подякувати за сьогоднішні переговори, за незмінну підтримку, спасибі за всі надані пакети оборонної допомоги від Хорватії. Сьогодні є новий пакет, і загалом ми маємо доволі сильну взаємодію в різних сферах", - повідомив президент на пресконференції в рамках Кримської платформи в Києві в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Зеленський також відзначив допомогу Хорватії в лікуванні та реабілітації українських воїнів, рідних військових, а також дітей захисників і захисниць.

"Звичайно, ми цінуємо і досвід Хорватії щодо вступу до Європейського Союзу, і готовність передати цю експертизу нам. Хочу також наголосити на вашій підтримці, пане Пленковичу, і всієї Хорватії для України на шляху до ЄС і НАТО", - додав Зеленський.

Водночас глава держави наголосив на важливості того, щоб у Європі не було дефіциту безпеки, і на тому, які подальші спільні кроки обидві сторони можуть зробити для захисту України та всієї Європи.

Зеленський повідомив, що спільно з Пленковичем вони обговорили і спільне виробництво, зокрема, машин для розмінування. "Для нас важливе ваше лідерство в цьому напрямі в розмінуванні. Ми пам'ятаємо, що перша міжнародна конференція з питань гуманітарного розмінування відбулася минулого року саме в Хорватії", - підсумував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1855
  0,0455
 0,11
EUR
 1
 45,4894
  0,1120
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8842  0,05 0,11 41,4413  0,01 0,02
EUR 45,2413  0,03 0,07 45,8883  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,02 0,06 41,1650  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес