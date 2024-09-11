Прем'єр Хорватії прибув в Україну

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у середу вранці прибув з візитом в Україну, повідомляють хорватські ЗМІ.

За інформацією HRT Vijesti, у Києві Пленкович зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іншими українськими офіційними особами.

Разом з Пленковичем в Україну прибули міністр науки і освіти Хорватії Радован Фукс, міністр юстиції та цифрової трансформації Дамір Хабіян і міністр закордонних і європейських справ Гордан Грлич-Радман.

Разом зі своєю делегацією прем'єр-міністр Хорватії візьме участь у саміті Кримської платформи.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що саміт Кримської платформи відбудеться в середу, 11 вересня.