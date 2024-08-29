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«Ми не воюємо з РФ». Італія відмовляється дозволяти Україні бити по території Росії
23:04 29.08.2024 |
Італія не дозволятиме Україні завдавати ударів переданою зброєю по території Росії. Її позиція у цьому питанні не змінилася.
Про це перед зустріччю очільників МЗС Євросоюзу заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.
Він зазначив, що кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю.
За словами Таяні, Італія надала в основному оборонну зброю. Зокрема, зараз вона має намір передати систему ППО SAMP/T, яка "не може бути використана на російській території".
"Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією, тому для Італії позиція залишається такою: використовувати нашу зброю на українській території. А інші країни будуть вирішувати, як вони вважають за потрібне", - заявив глава МЗС.
Що передувало
Нагадаємо, зараз одним з актуальних для України питань є дозвіл на удари по території Росії західною зброєю. Поки що в цьому українських воїнів сильно обмежують.
Зокрема, США дозволяють ЗСУ використовувати американську зброю лише для обстрілів прикордонних територій для самозахисту. При цьому далекобійні удари по РФ заборонені.
Як зазначав сьогодні, 29 серпня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, його країна має намір працювати з союзниками над тим, щоб вони дозволили Україні застосовувати свою зброю для атак на російську територію.
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