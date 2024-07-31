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Фінансова поліція Італії за запитом України заарештувала активи російського олігарха Федоричева на EUR 41млн
13:54 31.07.2024 |
Фінансова поліція Італії (Guardia di Finanza) заарештувала активи російського олігарха Олексія Федоричева на загальну суму EUR41 млн, зокрема замок Torre del Gallов Тоскані, який належить йому, вартістю EUR38 млн.
Як повідомляє видання tgcom24, активи Федоричева заарештовано за запитом України в межах розслідування злочинів, скоєних ним в Україні, зокрема пов'язаних із корупцією під час поставок сільгосппродукції на суму понад $60 млн.
За інформацією видання, розслідування підтвердило, що заарештовані активи Федоричева було придбано на кошти, отримані ним унаслідок незаконної діяльності з 2014 року, зокрема пов'язаної з перевезенням власними морськими суднами вугілля, видобутого в Донецькій області після її окупації.
Федоричев раніше був співвласником об'єктів портової інфраструктури, зокрема в Україні, а також футбольних команд "Динамо Москва" і "Ростов", нині спонсорує футбольний клуб Munich Baske.
Для захисту Федоричева було призначено адвокатів Мікеле Лузетті (Michele Luzzetti) і Мікеле Д'Авірро (Michele D'Avirro).
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