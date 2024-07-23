Чехія стала 16-им учасником «коаліції дронів» для України

Чехія офіційно долучилась до міжнародної коаліції із забезпечення України безпілотниками, яку очолюють Латвія та Велика Британія.

Про це 22 липня сповістило латвійське Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Чехія приєдналася до "коаліції безпілотників" після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня.

Після приєднання Чехії кількість учасників коаліції збільшилася до 16.

"Кожна країна - член коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості", - підкреслив міністр оборони Латвії Андрюс Спрудс.

Під час Вашингтонського саміту НАТО країни-члени "коаліції дронів" підписали меморандум про взаєморозуміння щодо координації співробітництва, розвитку та застосування безпілотних технологій в Україні та з метою посилення обороноздатності членів НАТО.

У межах меморандуму домовлено створити спільний фонд на 45 мільйонів євро і підтверджено плани поставити Україні один мільйон FPV-безпілотників.

Нещодавно повідомляли, що Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів".