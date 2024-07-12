Канада виділить до $285 млн на допомогу в підготовці українських пілотів F-16

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд зобов'язується виділити до CAD 389 млн ($285 млн за поточним курсом) на підвищення рівня підготовки українських пілотів на F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил у рамках Контактної групи з оборони України.

Згідно з повідомленням на сайті прем'єр-міністра Канади, Трюдо пообіцяв надати подальшу допомогу, щоб Україна могла продовжувати захищати свою свободу.

Зокрема, канадська підтримка включає виділення до CAD 389 млн на підвищення рівня підготовки пілотів F-16.

"Ці кошти, виділені в рамках раніше оголошеного військового фінансування, сприятимуть навчанню пілотів у збройних силах України, а також нададуть критично важливе обладнання для забезпечення безпечної експлуатації F-16 в Україні", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, це буде багаторічний внесок у Коаліцію можливостей ВПС (до $389 млн на п'ять років). Ця підтримка ґрунтується на більш ніж $75 млн, наданих коаліції ВПС для інструкторів з технічного обслуговування в Данії, тренування літаків і пілотів-інструкторів у Франції, закупівлі критичного обладнання та боєприпасів для F-16, а також навчання англійської мови в Canadian Forces Language School.

"Ці заходи являють собою розраховану на кілька років програму, яка здійснюватиметься коштом раніше виділеного фінансування, оголошеного в лютому 2024 року", - сказано в повідомленні.

Також в офісі прем'єра нагадали про анонсоване раніше на саміті НАТО виділення додаткових CAD 500 млн на військову допомогу Україні в рамках обіцянки НАТО про довгострокову допомогу у сфері безпеки України. Сюди входить майже $444 млн Міністерству національної оборони Канади на покриття видатків на військову техніку, допомогу та навчання Збройних сил України, а також понад $56 млн для трастового фонду NATO Comprehensive Assistance Package (CAP) для України, щоб допомогти відновити український сектор безпеки і оборони та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО. Канадське фінансування через CAP також надає обладнання для жінок у Збройних силах України.

"Ці додаткові кошти доповнюють наявну військову допомогу Канади Україні на загальну суму 1,1 мільярда доларів цьогоріч", - сказано в повідомленні.