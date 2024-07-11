Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на понад 350 млн доларів

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів (понад 350 млн доларів США).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Офіс президента України.

Про пакет допомоги очільник канадського уряду оголосив під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

"Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою", - сказав Зеленський.

Президент України та прем'єр Канади засудили нещодавню ракетну атаку РФ по Україні. Трюдо наголосив, що Оттава готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Крім того, інформує Офіс президента, лідери обговорили оборонні потреби Києва та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

"Зеленський розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів. Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах", - йдеться в повідомленні.

У червні Трюдо оголошував про пакет заходів на підтримку України на суму 52,4 млн канадських доларів (приблизно 38,1 млн доларів США).

Раніше уряд Канади заявив, що розпочне доставку в Україну знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7.

CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані. Канадські консерватори вимагали від уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет.