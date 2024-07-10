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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Італія пообіцяє $1,7 млрд нової військоової допомоги Києву

 

Італія готується зобов'язатися виділити на військову допомогу Україні $1,7 млрд у наступному році.

Про це стало відомо виданню Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, це частка Італії у загальній сумі $40 млрд допомоги Україні, яку обговорює НАТО.

За планом, половину внеску, гнучко розподіленого між прямою військовою допомогою, товарами і послугами та навчаннями, нададуть США, а решту $20 млрд - європейські держави Альянсу.

У перші два роки повномасштабної війни Рим передавав Києву, згідно з підрахунками, допомогу на близько 1,2 млрд євро кожні 12 місяців. Йдеться про безпосередню вартість зброї або вартість інших товарів і послуг.

Тепер Італія зобов'язується зробити більше - внесок має зрости приблизно на 400 мільйонів євро.

Між тим, очікують, що держави НАТО дадуть не юридичне, а політичне зобов'язання щодо виділення всієї суми, що дещо послаблює початкові плани.

Поки що невідомо, чи буде це зобов'язання одноразовим, що цілком ймовірно, чи щорічним, як спочатку хотіли керівництво НАТО і Білий дім.

Нагадаємо, Італія надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Samp-T для збивання російських ракет. Це відбудеться у рамках зобов'язань кількох держав НАТО щодо посилення української ППО, даних на саміті у Вашингтоні.
Ключові теги: Італія
 

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