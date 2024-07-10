Фінансові новини
- |
- 10.07.24
- |
- 20:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Італія пообіцяє $1,7 млрд нової військоової допомоги Києву
14:20 10.07.2024 |
Італія готується зобов'язатися виділити на військову допомогу Україні $1,7 млрд у наступному році.
Про це стало відомо виданню Corriere della Sera, пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, це частка Італії у загальній сумі $40 млрд допомоги Україні, яку обговорює НАТО.
За планом, половину внеску, гнучко розподіленого між прямою військовою допомогою, товарами і послугами та навчаннями, нададуть США, а решту $20 млрд - європейські держави Альянсу.
У перші два роки повномасштабної війни Рим передавав Києву, згідно з підрахунками, допомогу на близько 1,2 млрд євро кожні 12 місяців. Йдеться про безпосередню вартість зброї або вартість інших товарів і послуг.
Тепер Італія зобов'язується зробити більше - внесок має зрости приблизно на 400 мільйонів євро.
Між тим, очікують, що держави НАТО дадуть не юридичне, а політичне зобов'язання щодо виділення всієї суми, що дещо послаблює початкові плани.
Поки що невідомо, чи буде це зобов'язання одноразовим, що цілком ймовірно, чи щорічним, як спочатку хотіли керівництво НАТО і Білий дім.
Нагадаємо, Італія надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Samp-T для збивання російських ракет. Це відбудеться у рамках зобов'язань кількох держав НАТО щодо посилення української ППО, даних на саміті у Вашингтоні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається
|Союзники оголосили про надання Україні додаткових систем ППО
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Байдена висловились щодо перехоплення Польщею російських ракет над Україною
|Україна уклала безпекову угоду з Люксембургом
|Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається
|Кабмін пришвидшив роздачу повісток для мобілізації – їх централізовано друкуватимуть з реєстру «Оберіг»
|ВАКС заочно арештував Жеваго у справі про хабар голові Верховного Суду
|Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16: поставки розпочнуться цього року
Бізнес
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
|Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
|Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника
|Оновлений інструмент YouTube видаляє музику, захищену авторським правом, не впливаючи на інші аудіофайли