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Прем'єр Чехії анонсував підписання безпекової угоди з Україною 18 липня
17:34 28.06.2024 |
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що двосторонню безпекову угоду з Україною підпишуть на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні.
Як передає "Європейська правда", про це Фіала написав у X (Twitter).
Він розповів про домовленість із президентом Володимиром Зеленським завершити обговорення тексту угоди перед самітом НАТО у Вашингтоні.
"Президент Володимир Зеленський і я вчора домовилися, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні.
Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня", - написав Фіала.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у п'ятницю заявив, що безпекова угода з Україною вже практично завершена і буде підписана "на 99%" до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.
Нагадаємо, 27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод України - з Євросоюзом, Естонією та Литвою.
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