Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Якщо Росія не погодиться з умовами миру, ми примусимо її здатися, - Мелоні

 

Росію примусять здатися, якщо Кремль не погодиться з умовами миру.

Про це заявила премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні, пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію другого пленарного засідання саміту миру.

"Захищати Україну означає об'єднати всі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо Росія не погодиться з умовами, ми примусимо її здатися. Нам треба встановити мінімальні умови для цієї дискусії", - сказала вона.

Мелоні ще раз наголосила, що війна в Україні - це агресія проти держави.

"Мир в Україні не означає що Україна має здатися, як вважає президент Путін. Це не буде так. Ставити такі умови дуже не правильно. Треба розвіяти наративи путінської пропаганди. Зараз йде дискусія по трьох важливих питаннях - продовольча, радіаційна, гуманітарна безпека. І ми повинні подивитись, що ми можемо побудувати на базі сьогоднішньої дискусії. Італія і далі хотіла б приймати участь у цьому і допомогти Україні дивитися у майбутнє", - констатувала прем'єр.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6490
  0,0418
 0,10
EUR
 1
 43,4782
  0,4068
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4248  0,01 0,03 41,0656  0,04 0,09
EUR 43,4728  0,17 0,39 44,2900  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,01 0,02 40,6700  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес