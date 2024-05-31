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АНАЛІТИКА

CNN: Байден дозволив Україні наносити обмежені удари по території Росії з використанням американської зброї

 

Президент Джо Байден дозволив Україні наносити удари по російській території американськими боєприпасами, але обмежив їхнє застосування, щоб Київ міг вражати цілі тільки через кордон поблизу Харкова після того, як Росія домоглася значних успіхів у районі міста на північному сході країни поблизу російського кордону, повідомили CNN два американські чиновники.

«Президент нещодавно доручив своїй команді переконатися, що Україна зможе використовувати зброю, що поставляється США, для ведення вогню у відповідь у Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських військах, які завдають або готуються завдати удару по них», - сказав один із чиновників.

Послаблення обмежень знаменує собою відхід від багаторічної політики і відбувається на тлі зростаючого міжнародного тиску з боку близьких союзників США. Але він обмежений областю навколо Харкова, і Україна не запитувала дозволу за її межами, сказав чиновник, додавши, що вони не очікують, що США розширять дозволену область.

Першим про цю новину повідомило видання Politico.

Київ звернувся до Вашингтона з проханням змінити свою політику тільки за останні кілька тижнів, коли російські війська перейшли в наступ, сказав чиновник. Тепер російські війська, склади боєприпасів і логістичні вузли можуть бути обстріляні артилерією і ракетами, наданими США, через кордон від Харкова на заході Росії.

Адміністрація також твердо стоїть на своєму, не дозволяючи Україні використовувати найгрізніші боєприпаси, які вона отримала для обстрілу Росії: ракети дальнього радіусу дії, відомі як ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Україні було дозволено використовувати американську зенітну зброю для відбиття безпосередньої загрози польотів російських літаків у повітряному просторі як України, так і Росії, і вона успішно це робила, підкреслив перший чиновник. Однак заборона не дозволяє Україні завдавати ударів по російських літаках, які перебувають на території Росії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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