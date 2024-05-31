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Politico: Байден схвалив удари України по Росії, але з обмеженнями
08:54 31.05.2024 |
Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території Росії з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.
Про це виданню Politico розповіли три поінформовані джерела, пише "Європейська правда".
Американський посадовець заявив Politico, що Байден нещодавно доручив своїй команді "забезпечити, аби Україна могла використовувати американську зброю для вогню у відповідь у Харкові (йдеться про Харківську область. - Ред.)".
Мета такого кроку, за словами джерела, полягає в тому, аби Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах. Він підкреслив, що позиція США щодо ударів по російській території на далекі відстані "не змінилася".
Причиною рішення Байдена співрозмовники Politico назвали погіршення умов для України на полі бою - а саме просування Росії та покращення позицій на Харківщині.
Як пише Politico, Україна тепер може використовувати американську зброю, щоб збивати запущені в напрямку Харкова ракети, уражати війська безпосередньо з російського боку кордону біля Харківщини та збивати російські бомбардувальники, що запускають бомби в бік української території.
Посадовець США заявив Politico, що Україна не може використовувати цю зброю для ураження цивільної інфраструктури або запуску ракет дальнього радіусу дії для ураження військових цілей в глибині Росії.
ЗМІ раніше писали, що Джо Байден схиляється до того, щоб змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.
Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.
Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію.
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