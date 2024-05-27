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В Італії проти того, щоб дозволити Україні бити по РФ західною зброєю
08:49 27.05.2024 |
В уряді Італії заперечили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, який закликав союзників зняти обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Ansa.
Віцепрем'єр-міністр і лідер "Ліги" Маттео Сальвіні заявив про незгоду з позицією генсека НАТО.
"Італія ні з ким не воює, і якщо було правильно допомогти Україні у військовому плані, то в той же час не може бути й мови про скасування заборони для Києва завдавати ударів по військових цілях в Росії.
Так само, як я повторюю, що "Ліга" виступає проти відправки навіть одного солдата воювати в Україну. Ми хочемо миру, а не передпокою третьої світової війни", - заявив він.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також налаштований критично.
"Ми є невід'ємною частиною НАТО, але кожне рішення має прийматися колегіально", - заявив він.
Для Таяні "вибір Києва - це вибір Києва".
"Ми не відправимо італійського солдата в Україну, а військові інструменти, які надсилає Італія, використовуються всередині України, ми працюємо заради миру.
Повідомлення, що надходять з Росії, також провокують гібридну війну, яка ведеться, але ми завжди повинні працювати заради миру і знижувати тон", - сказав Таяні.
Як повідомлялося, Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.
Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.
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