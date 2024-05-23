Фінансові новини
- |
- 23.05.24
- |
- 09:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В США відреагували на заяву Британії щодо передачі китайської зброї РФ
08:51 23.05.2024 |
Сполучені Штати не мають інформації щодо прямих поставок зброї з Китаю в Російську Федерацію. Однак Білий дім уточнить цю інформацію з британською стороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.
"У 2022 році я стояв за цією трибуною і попереджав про занепокоєння, що Китай може надати Росії пряму летальну допомогу. Ми не побачили цього у 2022 році, ми не побачили цього у 2023 році, і ми не бачили цього й досі",- зазначив представник адміністрації Байдена.
Він підкреслив, що "з нетерпінням чекає" розмови з британською стороною, щоби переконатися, що вони мають "спільну операційну картину".
Салліван також зауважив, що хотів би зрозуміти, що саме мав міністр оборони Сполученого Королівства у своєму коментарі.
Зауважимо, що міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Китай вже надає або готується надати летальну допомогу Росії.
Він сказав, що в американської та британської розвідок є докази того, що Китай готується до надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.
Ставлення Китаю до війни в Україні
Від початку повномасштабної війни в Україні Китай заявляє про свою нібито нейтральну позицію. Пекін запропонував свій "мирний план", але він був розкритикований у світі, зокрема й Україною.
Фактично Китай не надав російській армії зброю для ведення війни проти України. Але китайській компанії постачають Росії товари подвійного значення, які, зокрема, можуть бути використані для виробництва зброї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ухвалюватиме власні рішення: Блінкен про використання зброї США для ударів по РФ
|Спікер Джонсон підтримує дозвіл Україні бити американською зброєю по Росії
|Україна і ЄС уклали Рамкову угоду для фінансування в межах Ukraine Facility
|Комітет з питань економічного розвитку пропонує Раді надати можливість будь-якому бізнесу бронювати своїх працівників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський у Франції проситиме НАТО збивати ракети РФ над Україною
|В США відреагували на заяву Британії щодо передачі китайської зброї РФ
|Колишній заступник керівника ОП Смирнов отримав підозру від НАБУ
|Україна ухвалюватиме власні рішення: Блінкен про використання зброї США для ударів по РФ
|Спікер Джонсон підтримує дозвіл Україні бити американською зброєю по Росії
|У Польщі ведуться розмови про можливість збиття російських ракет, рішень поки немає - МЗС
Бізнес
|Microsoft показала нові ноутбуки Surface Laptop із процесорами Snapdragon X
|Вчені створили смолу для 3D-друку очних лінз – це дозволить створювати доступніші індивідуальні інтраокулярні лінзи
|Microsoft представила новий Surface Pro з можливостями штучного інтелекту
|FDA дало «зелене світло» Neuralink Ілона Маска на імплантацію мозкового чипа другому пацієнту
|Blue Origin уперше за майже два роки відправила у космос туристів
|Медведєв пригрозив Яндексу, бо його ШІ не захотів відповідати про нібито нацизм в Україні
|BlackRock веде переговори з урядами різних країн про інвестиції в ШІ