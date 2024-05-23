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АНАЛІТИКА

В США відреагували на заяву Британії щодо передачі китайської зброї РФ

 

Сполучені Штати не мають інформації щодо прямих поставок зброї з Китаю в Російську Федерацію. Однак Білий дім уточнить цю інформацію з британською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

"У 2022 році я стояв за цією трибуною і попереджав про занепокоєння, що Китай може надати Росії пряму летальну допомогу. Ми не побачили цього у 2022 році, ми не побачили цього у 2023 році, і ми не бачили цього й досі",- зазначив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що "з нетерпінням чекає" розмови з британською стороною, щоби переконатися, що вони мають "спільну операційну картину".

Салліван також зауважив, що хотів би зрозуміти, що саме мав міністр оборони Сполученого Королівства у своєму коментарі.

Зауважимо, що міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Китай вже надає або готується надати летальну допомогу Росії.

Він сказав, що в американської та британської розвідок є докази того, що Китай готується до надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

Ставлення Китаю до війни в Україні

Від початку повномасштабної війни в Україні Китай заявляє про свою нібито нейтральну позицію. Пекін запропонував свій "мирний план", але він був розкритикований у світі, зокрема й Україною.

Фактично Китай не надав російській армії зброю для ведення війни проти України. Але китайській компанії постачають Росії товари подвійного значення, які, зокрема, можуть бути використані для виробництва зброї.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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