У Єврокомісії прокоментували плани кількох країн-членів визнати Палестину

У Єврокомісії зазначили, що наміри деяких країн-членів визнати державність Палестини ближчим часом будуть їхнім власним національним рішенням і це питання не координується на рівні ЄС, оскільки позиції країн надто різняться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано в Брюсселі у четвер.

Речника запитали, що можуть означати для подальшої політики ЄС наміри декількох країн-членів найближчим часом визнати державність Палестини.

Стано відповів, що це питання - цілковито у національній компетенції країн членів і не входить до того, що має погоджуватися з Брюсселем.

"Країни-члени самостійно вирішують, визнають вони чи ні певну країну чи суб'єкта, це не те, що має координуватися на рівні ЄС", - зазначив він.

"Що стосується питання визнання державності Палестини, незалежності Палестини - як відомо, позиції різних країн-членів дуже різні і одностайності немає", - додав Петер Стано.

Нагадаємо, раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Іспанія, Ірландія та деякі інші країни-члени Європейського Союзу планують визнати Палестинську державу 21 травня.

Норвегія, яка не є членом ЄС, також заявляла про готовність до визнання Палестинської держави.