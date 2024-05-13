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В Україну в травні прибуде система ППО IRIS-T від Німеччини - посол
17:48 13.05.2024 |
В Україну в травні прибуде система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини, такі системи постачатимуть у найближчі два роки, заявив посол Німеччини Мартін Егер.
"Крім систем Patriot, є ще система IRIS-T. Уже деякі системи тут є (в Україні - ІФ-У). І зараз у травні прибуде ще одна система. Крім цього, ми обіцяли Україні, що цього року, наступного й 2026-го року постачатимемо ще такі системи. Тобто ми послідовно працюємо над розширенням ППО", - сказав він в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі національного телемарафону в понеділок.
За словами посла, підтримка України розвиватиметься слідом за потребами країни. Наразі Німеччина бачить найбільшу потребу України в системах протиповітряної оборони.
Нині в Україні вже є дві німецькі системи ППО Patriot, очікується постачання третьої системи.
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