Виробник Iris-T анонсував передачу Україні ще однієї ЗРК найближчими тижнями

У поточному році Україна отримає ще більше зенітних ракетних комплексів IRIS-T SL. Наступну систему передадуть вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Bild.

Як відзначає Bild, разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, до Києва прибув Гельмут Раух - керівник компанії Diehl Defence, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Iris-T SLM.

"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна - всього за кілька тижнів", - заявив Раух під час розмови з журналістами.

Питання протиповітряної оборони України

На тлі посилення російських обстрілів по енергетичному сектору України, загострилось питання й посилення нашого повітряного захисту. Вже цієї п'ятниці, 19 квітня, очікується засідання Ради Україна-НАТО під час якого очікується обговорення вищезгаданого питання.

Тим часом Європейська рада у своєму звіті закликала терміново посилити повітряний захист нашої країни, а також вирішити проблему з дефіцитом артилерійських снарядів.

