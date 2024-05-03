La Repubblica: Італія хоче передати Україні додаткову батарею ЗРК SAMP/T

Уряд Італії планує передати Україні додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.

Інформацією поділилося видання La Repubblica. Якщо постачання ЗРК схвалить парламент Італії, то батарея увійде до 9 пакету військової допомоги разом з артилерійськими снарядами. Пакет озброєння можуть анонсувати до саміту G7, який відбудеться з 19 по 21 травня. До речі, Італія раніше забрала зі Словаччини свою систему протиповітряної оборони SAMP/T. Можливо, саме її відправлять Україні.

Для тих, хто не в курсі

SAMP/T - це зенітно-ракетний комплекс для ракет земля-повітря. Його розробив європейський консорціум Eurosam (спільне підприємство MBDA Italy, MBDA France і Thales). Комплекс призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих об'єктів від масованих атак. ЗРК здатний знищувати повітряні цілі на висоті до 25 км і на відстані до 100 км. На озброєнні ЗСУ зараз стоїть одна батарея SAMP/T. Її Україні передала Італія спільно з Францією.



