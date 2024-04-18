Україна почала переговори про безпекову угоду із Чехією

Представники України та Чехії 18 квітня розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди у сфері безпеки.

Про це повідомив Офіс президента, пише "Європейська правда".

Українську групу на нинішньому раунді переговорів очолив заступник голови ОП Ігор Жовква, а чеську сторону представляв генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин МЗС Чехії Давид Конецький.

Сторони обмінялись думками про майбутній зміст угоди, зокрема посилення співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу, та узгодили графік подальших переговорів для якнайшвидшого підписання на рівні лідерів.

Чеський президент Петр Павел раніше прогнозував, що підписання може відбутись у травні або червні.

"Чехія демонструє незмінне лідерство у підтримці України та заохочує інших партнерів до реалізації сміливих і важливих ініціатив, зокрема щодо постачання нашій країні боєприпасів. Ми також відчуваємо потужну підтримку Чехії на шляху до майбутнього членства України в ЄС і НАТО", - прокоментував Жовква.

У липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Вони, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.