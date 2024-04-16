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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив в Офіс президента одногрупника Єрмака

23:50 15.04.2024 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента Миколу Точицького.

Відповідний указ №230/2024 від 15 квітня оприлюднено на сайті голови держави.

Точицький до останнього часу обіймав посаду заступника міністра зовнішніх справ. 12 квітня Кабмін звільнив його з цієї посади, призначивши першим заступником очільника МЗС Андрія Сибігу, який з червня 2021 року був заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака з питань зовнішньої політики.

Микола Точицький у 2005-2008 роках був генеральним консулом України в Сан-Франциско (США), у 2016-2021 роках - послом України у Бельгії, а також у Люксембурзі та представником України при ЄС.

За даними видання УП, Точицький був одногрупником Андрія Єрмака у Київському інституті міжнародних відносин.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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