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Зеленський призначив в Офіс президента одногрупника Єрмака
23:50 15.04.2024 |
Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента Миколу Точицького.
Відповідний указ №230/2024 від 15 квітня оприлюднено на сайті голови держави.
Точицький до останнього часу обіймав посаду заступника міністра зовнішніх справ. 12 квітня Кабмін звільнив його з цієї посади, призначивши першим заступником очільника МЗС Андрія Сибігу, який з червня 2021 року був заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака з питань зовнішньої політики.
Микола Точицький у 2005-2008 роках був генеральним консулом України в Сан-Франциско (США), у 2016-2021 роках - послом України у Бельгії, а також у Люксембурзі та представником України при ЄС.
За даними видання УП, Точицький був одногрупником Андрія Єрмака у Київському інституті міжнародних відносин.
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