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Кабмін призначив Сибігу першим заступником міністра закордонних справ
13:45 12.04.2024 |
Кабінет Міністрів України звільнив Миколу Точицького з посади заступника міністра закордонних справ і призначив Андрія Сибігу на посаду першого заступника міністра закордонних справ.
Як повідомляють у телеграм-каналі Кабміну, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в п'ятницю.
До цього Сибіга обіймав посаду заступника голови Офісу президента України.
Андрій Сибіга з 1997 р. працював на різних посадах у МЗС, у 2008-2012 рр. - радник-посланник посольства України в Республіці Польща, у 2012-2016 рр. - директор Департаменту консульської служби МЗС України.
23 серпня 2016 року був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці. 19 травня 2021 року звільнений з посади. З 31 травня 2021 року був заступником голови Офісу президента України.
Микола Точицький у 2005-2008 рр. був генеральним консулом України в Сан-Франциско (США), у 2016-2021 рр. - надзвичайним і повноважним послом України в Бельгії, а також у Люксембурзі та представником України при ЄС. З 2021 р. був заступником міністра закордонних справ України.
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