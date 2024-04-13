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Президент Чехії повідомив, що для України знайшли вже понад мільйон снарядів
23:30 12.04.2024 |
Чехія ідентифікувала по всьому світу понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити для України за межами Європи.
Про це президент Чехії Петр Павел заявив після саміту трьох морів у Вільнюсі, його цитує Denik N, пише "Європейська правда".
За його словами, прагнення Чехії - поставити Україні якомога більше боєприпасів у найкоротші терміни.
"Ми ідентифікували для України близько 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155-го калібру, це було коректно ще деякий час тому. Зараз це більше мільйона", - сказав Павел.
За його словами, чеська ініціатива - не єдина. "Аналогічну розробляють Естонія і Велика Британія, про це говорила і Франція", - додав він.
За словами Павела, Україна потребує великої кількості боєприпасів, оскільки очікує початку російського наступу в літні місяці.
Для України другорядне, звідки прийдуть боєприпаси і хто їх забезпечить, додав президент Чехії.
Раніше Чехія заявляла, що число боєприпасів для України у межах її ініціативи може потенційно вирости до 1,5 мільйона.
Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.
Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр допускав, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.
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