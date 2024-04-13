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АНАЛІТИКА

Президент Чехії повідомив, що для України знайшли вже понад мільйон снарядів

 

Чехія ідентифікувала по всьому світу понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити для України за межами Європи.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив після саміту трьох морів у Вільнюсі, його цитує Denik N, пише "Європейська правда".

За його словами, прагнення Чехії - поставити Україні якомога більше боєприпасів у найкоротші терміни.

"Ми ідентифікували для України близько 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155-го калібру, це було коректно ще деякий час тому. Зараз це більше мільйона", - сказав Павел.

За його словами, чеська ініціатива - не єдина. "Аналогічну розробляють Естонія і Велика Британія, про це говорила і Франція", - додав він.

За словами Павела, Україна потребує великої кількості боєприпасів, оскільки очікує початку російського наступу в літні місяці.

Для України другорядне, звідки прийдуть боєприпаси і хто їх забезпечить, додав президент Чехії.

Раніше Чехія заявляла, що число боєприпасів для України у межах її ініціативи може потенційно вирости до 1,5 мільйона.

Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр допускав, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.
Ключові теги: Чехія
 

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