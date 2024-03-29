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ЗМІ: Переговори щодо ініціативи Чехії завершені, Україна отримає 1 млн снарядів
23:43 28.03.2024 |
Учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів - більше, ніж планувалось.
Про це 28 березня повідомило італійське видання Corriere della Sera, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда".
Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів: 500 тисяч для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тисяч для 122 мм, але чеські урядовці знайшли ще 200 тисяч снарядів.
"Невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення, хоча чутки вказують зокрема на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку", - пише газета.
Крім того, за даними Corriere della Sera, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.
Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.
Чехія очолює ініціативу з забезпечення України щонайменше 800 тисячами боєприпасів, причому це число може потенційно вирости до 1,5 мільйона.
Напередодні уряд Чехії обговорив і схвалив внесення коштів на ініціативу.
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