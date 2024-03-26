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У Чехії кажуть, що в межах її ініціативи Україна потенційно може отримати 1,5 млн снарядів
22:15 26.03.2024 |
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що очолювана Прагою ініціатива, яка передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів за межами Євросоюзу, приносить свої плоди.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)", - сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.
За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.
"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів", - сказав глава МЗС.
Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.
Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.
Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.
Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявляв, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.
Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.
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