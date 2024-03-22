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АНАЛІТИКА

Чехія передала Україні свої останні вертольоти Мі-24

 

Чехія передала як військову допомогу свої вертольоти Мі-24. Більше таких бортів у країни не залишилося.

Про це заявив міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deník N.

Зазначається, що два тижні тому міністр прийшла до уряду з секретним документом і пропозицією про постачання Україні вертольотів Мі-24.

Кабмін це рішення таємним чином схвалив. Таким чином, Чехія передала Україні останні свої вертольоти радянського виробництва.

"У нас більше немає обладнання, яким можна було б пожертвувати", - сказала Чернохова.

Мі-24

Радянський/російський ударний вертоліт розробки, неофіційна назва - "Крокодил".

Став першим радянським і другим у світі (після AH-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим гелікоптером, а також першим у світі багатосерійним спеціалізованим бойовим гелікоптером зі знімним шасі. Серійний випуск розпочався 1971 року і триває досі.

Має безліч модифікацій, експортувався до багатьох країн світу. Активно використовувався в роки Афганської війни, а також у багатьох регіональних конфліктах.

Постачання Україні вертольотів Мі-24

Минулого літа глава Міноборони Чехії заявляла, що країна отримує від Сполучених Штатів Америки нові гелікоптери, а старі Мі-24В списує і планує передати Україні.

Також у липні повідомлялося, що Польща передала десяток бойових вертольотів Мі-24 Україні для боротьби проти російської агресії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія
 

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