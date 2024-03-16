Греція приєдналася до коаліції з розмінування України

Греція вирішила приєднатися до коаліції країн, які допомагають Україні з розмінуванням території.

Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Він подякував Греції за приєднання до коаліції з розмінування.

Її очолюють Литва та Ісландія.

"Ми повинні продовжувати посилати чіткий сигнал про нашу тверду рішучість продовжувати підтримувати Україну", - сказав міністр.

Коаліція НАТО з розмінування України

Литва і ще 20 країн затвердили коаліцію з розмінування України. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що у рамках коаліції з розмінування Литва передасть українській армії бронетранспортери і виділить 1,2 мільйона євро на програму підтримки НАТО України у сфері розмінування.

Пізніше стало відомо, що Угорщина приєдналася до коаліції 20 країн-членів Північноатлантичного союзу, що займуться розмінуванням території України.