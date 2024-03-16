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Греція приєдналася до коаліції з розмінування України
23:46 15.03.2024 |
Греція вирішила приєднатися до коаліції країн, які допомагають Україні з розмінуванням території.
Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Він подякував Греції за приєднання до коаліції з розмінування.
Її очолюють Литва та Ісландія.
"Ми повинні продовжувати посилати чіткий сигнал про нашу тверду рішучість продовжувати підтримувати Україну", - сказав міністр.
Коаліція НАТО з розмінування України
Литва і ще 20 країн затвердили коаліцію з розмінування України. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що у рамках коаліції з розмінування Литва передасть українській армії бронетранспортери і виділить 1,2 мільйона євро на програму підтримки НАТО України у сфері розмінування.
Пізніше стало відомо, що Угорщина приєдналася до коаліції 20 країн-членів Північноатлантичного союзу, що займуться розмінуванням території України.
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